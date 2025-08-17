Kendi kendine yeterliliği artırmak ve yerli üreticilerin mahsullerini pazarlamasını sağlamak amacıyla, Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Eylül ayı boyunca geçerli olmak üzere 15 sebze ve meyve çeşidinin ithalatını durdurma kararı aldı.

Kararda, Eylül 2025 ayı süresince ithalatı durdurulan ürünler şu şekilde sıralandı:

"Domates, salatalık, patates, patlıcan, biber, soğan, sarımsak, limon, badem, ceviz, Antep fıstığı, elma, üzüm, şeftali, incir."

Bakanlık geçtiğimiz ayda iki karar yayımlamıştı. Bunlardan ilki; ağustos ayı boyunca meyve, sebze, tavuk ve yumurta dahil olmak üzere 20 maddenin ithalatını yasaklamış, ikinci karar ise 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren dondurulmuş tavuk ithalatını durdurmuştu.

Yerli Üreticiler Desteklenecek

Bu kararın, yerli kümes hayvancılığı sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak, tüketiciyi yüksek sıcaklıklarda güvensiz saklama ve taşıma koşullarından kaynaklanan zararlardan korumak amacıyla alındığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, bu uygulamanın kendi kendine yeterlilik sağlama, yerli üreticilerin desteklenmesi, iç piyasa fiyatlarının istikrarı ve tarım sektörünün korunması gibi hedefleri olan bir dizi önlemin parçası olduğu vurgulandı