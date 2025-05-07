Düzenlemenin önümüzdeki hafta Genel Kurul'dan geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kamuya yapılacak kariyer meslek memuru alımlarında 35 yaş şartı yeniden yürürlüğe giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa kapsamında kabul edilen düzenlemeyle, müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı gibi unvanlara yapılacak atamalarda adayların 35 yaşını aşmamış olması şartı getirildi.

Söz konusu yaş şartı, ilk olarak 2011 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenmiş, daha sonra 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile teknik uyum düzenlemeleri yapılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemeyi iptal etmişti. Yeni düzenleme, iptal edilen hükmün yasama yoluyla tekrar yürürlüğe konulması anlamına geliyor.

Komisyondan geçen düzenlemenin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu kapsamda, aşağıdaki kariyer meslek gruplarında 35 yaş sınırı kalıcı hale getirilecek:

İdari Yargı Hakimliği

Kaymakamlık

Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu

Sayıştay Denetçiliği

Müfettişlik

Kontrolörlük

Uzmanlık

Denetmenlik

Murakıplık

Öte yandan, KPSS tercihleriyle yapılan memur alımlarında ve kamu kurumlarının bireysel personel alımlarında yaş şartı belirleme yetkisi, mevcut uygulamada olduğu gibi kurumlara bırakılacak.

Komisyon görüşmeleri sırasında, 35 yaş sınırının tamamen kaldırılması yönünde bir teklif sunuldu ancak bu öneri kabul edilmedi. Böylece, söz konusu kariyer kadrolarında 35 yaş şartı uygulanmaya devam edecek.