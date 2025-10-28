Apple yeni dijital kimlik özelliğinin güvenli, özel verileri koruyan ve REAL ID standartlarına uygun şekilde tasarlandığını belirtiyor.

Kullanıcılar bu özelliği havalimanlarında uygulamalarda internet sitelerinde ve mağazalarda yaş ve kimlik doğrulama amacıyla da kullanabilecek.

Uygulama İlk ABD’de Başlayacak

Apple’ın açıkladığı bilgilere göre dijital pasaport özelliği ilk aşamada yalnızca ABD pasaportlarıyla uyumlu olacak.

Şirket bu konuda başka ülkelere dair bir açıklama yapmadı.

Ancak ilerleyen dönemlerde özelliğin farklı ülkelere genişletilmesi bekleniyor.

Bloomberg'den Hande Berktan'ın haberine göre, dijital pasaport özelliği iOS 26 ile uyumlu olacak.

iOS 26 iPhone 11 ve daha yeni iPhone modelleriyle çalışıyor.

Apple böylece kimlik doğrulama süreçlerini dijital ortama taşıyarak iPhone kullanıcılarına resmi belgeleri dijital cüzdan üzerinden yönetme imkanı sunacak.

Uygulanma Duyuruldu

Şirket bu yeniliği ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Money20/20 USA konferansında duyurdu.

ABD bu konuda bayrağı taşıyacak ülke olsa da, Apple’ın bu tutumu artık iPhone ile pasaport göstermeyi başka ülkeler için de devreye alacağının bir kanıtı.

Şu anda Apple Wallet'ta resmi kimlik desteği 12 eyalette ve Porto Riko'da, yani ABD ehliyet sahiplerinin yaklaşık üçte birinde kullanıma sunuldu.