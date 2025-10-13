Mahkeme, ismi değişen ancak makus talihi değişmeyen şirketin başvurusunu değerlendirerek iflas koruma kararı verdi.

Türkiye'nin en köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın adının baş harflerini taşıyan HK Kundura, iflasla burun buruna geldi. Yıl içinde yeni adıyla faaliyetlerini sürdüren şirketin, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca konkordato başvurusu yaptığı duyuldu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın talebini değerlendirerek geçici mühlet kararı verdi. Temmuz ayında verilen üç aylık sürenin ardından, şirkete iki ay daha iflas koruması sağlandı. HK Kundura için bir sonraki duruşma ise Aralık 2025'te olacak.

2018’de Konkordato İlan Etmişti

Çeşitli illerde çok sayıda franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, daha önce 2018 yılında da benzer bir mali kriz nedeniyle konkordato ilan etmişti. O dönemde mahkeme, şirkete yönelik yeni haciz işlemlerini durdurmuştu.

Tekrar Aynı Sürece Girildi

2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayan ve mali yapısını yeniden düzenleyen şirket, bu yıl yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir kez daha aynı sürece girdi.

Kuruluşu 1948

Yeşil Kundura'nın temelleri, 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından kurulan küçük bir atölyede atılmış, yıllar içinde Türkiye'nin en tanınan ayakkabı markalarından biri konumuna gelmişti.