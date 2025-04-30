Aynı markaya ait olan bu ürünlerin kimyasal içerikleri nedeniyle sağlık açısından güvensiz bulunduğu, bu sebeple hem satışlarının yasaklandığı hem de piyasadan toplatılmasına karar verildiği bildirildi.

Tüketicilerin güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve sağlığı tehdit eden ürünleri piyasadan uzaklaştırmak amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında alınan karar, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

L’ACTONE MARKASINA AİT İKİ ÜRÜN TOPLATILIYOR

Ticaret Bakanlığı'nın “Güvensiz Ürünler Listesi”ne son olarak L’actone markasına ait iki farklı oda kokusu eklendi. “Sweet Sugar Oda Kokusu” ve “Melon Oda Kokusu” isimli ürünler, yapılan testler sonucunda kimyasal içerik nedeniyle çeşitli sağlık riskleri taşıdığı gerekçesiyle güvensiz bulundu.

Bakanlık açıklamasında, her iki ürün için de kullanıcıda “kesik oluşumu riski, kimyasal etkenlere bağlı zararlar ve diğer sağlık riskleri” taşıdığı ifade edildi. Risk değerlendirmesi sonucunda ürünlerin piyasaya arzının yasaklandığı ve halihazırda satışta bulunan ürünlerin de toplatılmasına yönelik karar alındığı belirtildi.

TÜKETİCİLERE UYARI: SATIN ALDIYSANIZ KULLANMAYIN

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere yönelik yaptığı uyarıda, söz konusu ürünleri satın alanların kullanmaması gerektiğini vurguladı. Bu ürünleri ellerinde bulunduranların, ürünü satın aldıkları satış noktalarına başvurarak iade süreci hakkında bilgi alabilecekleri kaydedildi.

DENETİMLER ARTARAK SÜRECEK

Bakanlık, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü vurgularken, benzer ürün gruplarına yönelik kontrollerin sıklaştırılacağını açıkladı. Özellikle kozmetik, temizlik ve ortam kokusu ürünlerinde kullanılan kimyasal içeriklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı ayrıca vatandaşların şüpheli buldukları ürünleri, Bakanlık bünyesindeki Tüketici Ürün Güvenliği Hattı veya e-Devlet üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı.

GIDA HİLELERİNDEN SONRA KOZMETİK ÜRÜNLER DE MERCEK ALTINDA

Son dönemde bakanlığın yaptığı denetimlerde özellikle gıda ürünlerinde tespit edilen hileli uygulamaların ardından kozmetik ve ev ürünlerinde de güvenlik denetimlerinin artırıldığı dikkat çekiyor. Bakanlık, hem firmalara hem de tüketicilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor.