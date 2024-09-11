Paris'teki bir restoranda yapılan doğum günü partisinde servis edilen pestolu yemeğin ardından bazı katılımcılarda sağlık sorunları meydana geldi. Yapılan incelemelerde, sosun içinde botulizm hastalığına neden olan Clostridium botulinum virüsünün bulunduğu belirlendi. Botulizm, sinir sistemini etkileyerek solunum problemleri ve kas felcini tetikleyebilen ciddi bir hastalığa yol açıyor. Hastaneye başvuran 5 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu ancak bilinçlerinin açık olduğu bildirildi.

Söz konusu pesto sosunun Mart 2024'te çeşitli festivallerde satıldığı ve en son Eylül ayında piyasaya sürüldüğü öğrenildi. Indre-et-Loire hastanesi, 600 adet üretilen soslardan derhal bulunarak imha edilmesini talep etti.

BOTULİZM VİRÜSÜ NEDİR?

Botulizm, nadir ancak ciddi bir hastalığa neden olan Clostridium botulinum toksini tarafından tetiklenir. Bu toksin, sinir sistemini hedef alarak solunum sorunlarına ve kas felcine yol açabilir. Botulizm vakalarının yaklaşık yüzde 10'u ölümcül olabilir ve genellikle yanlış işlenmiş veya kirlenmiş yiyecekler yoluyla bulaşır. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Bordeaux'da düzenlenen Rugby Dünya Kupası sırasında da benzer gıda kaynaklı botulizm vakaları yaşanmıştı.