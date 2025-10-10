Ticaret Bakanlığı, 6 ülkeden ülkelerden ithal edilen lastiklerin Türkiye’ye “normalin altında fiyatlarla” (yani dampingli) satıldığı şüphesiyle resmî bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan, Slovakya ve Hindistan menşeli "muhtelif kauçuktan yeni dış lastiklerin" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Tebliğle Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan ve Slovakya menşeli "hafif ticari araç dış lastikleri", Güney Kore ve Sırbistan menşeli "ağır vasıta dış lastikleri", Çekya ve Hindistan menşeli "zirai araç dış lastikleri" eşya tanımlı "muhtelif kauçuktan yeni dış lastikler" ürünlerine yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuru üzerine söz konusu ürünlerin yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı ön görüldü.

Yapılan incelemeler sonunda soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu açıklandı. Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından söz konusu ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.