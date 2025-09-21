Beslenme uzmanları, satın aldığınız ton balığı konservesinin içindeki sıvının, sağlıklı bir öğünü bir "kalori bombasına" ve "kötü" kolesterol kaynağına dönüştürebileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle ayçiçek yağında bekletilmiş ton balığının risklerine dikkat çekiliyor.

Sağlıklı Olan Hangisi

Konserve ton balığı seçerken içindeki sıvı, en az balığın kendisi kadar önemlidir.

Ayçiçek yağı, aşırı tüketildiğinde vücutta iltihaplanmayı (enflamasyon) artırabilen omega-6 yağ asitleri açısından zengindir. Ayrıca "kötü" kolesterol (LDL) seviyesini de olumsuz etkileyebilir.

Yağını süzseniz bile, balığın etine işleyen kalori ve sağlıksız yağdan tamamen kurtulamazsınız.

Eğer yağlı bir seçenek tercih ediyorsanız, kalp dostu tekli doymamış yağlar içeren zeytinyağlı sürümler, Ayçiçek yağına göre çok daha sağlıklı bir alternatiftir.

Kilo kontrolü yapanlar ve kas kütlesini korumak isteyenler için en ideal seçenek budur.

100 gramında yaklaşık 100 kalori ve 25 gramdan fazla protein bulunur, bu da onu saf bir protein kaynağı yapar.

Doğru Seçimle Sağlıklı Atıştırmalık

Tiroid için iyot, kan basıncı için potasyum, kemikler için fosfor, kansızlık için demir ve sinir sistemi için B vitaminleri açısından mükemmel bir kaynaktır.

Ayrıca kalp ve beyin sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri içerir.