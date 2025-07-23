Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde başlatılan uygulama ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevularını da öncelikli alabilecek.

Şehit ve Gazi Yakınlarına Öncelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, MHRS'de öncelik sağlanması amacıyla 12 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığı ile "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü" imzalandı.

Uygulama Dün Başlatıldı

Protokol kapsamında dün başlatılan uygulamayla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerindeki gibi MHRS randevularında da öncelik tanınacak.

Öncelikli Yararlanabilecekler

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, randevularını normal olarak almakta ve hastanelere gittiklerinde, acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanabilmekteydi.