Bakanlık öncülüğünde, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 20 büyük markanın katılımıyla başlatılan kampanya kapsamında çiftler, evlilik alışverişlerinde yüzde 35’e varan özel indirimlerden yararlanabilecek.
Bakanlık ile protokol imzalayan markalar arasında mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak gereçlerine ve giyime kadar çok sayıda sektörde faaliyet gösteren firmalar yer alıyor. Aile kurma sürecindeki gençlerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu kampanya, e-Devlet üzerinden alınabilecek indirim kodlarıyla uygulanacak.
“YENİ YUVALARIN KURULMASINA GÜÇ KATIYORUZ”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin yuva kurma sürecini kolaylaştırmak için güçlü bir sosyal destek mekanizması oluşturduk. Bu destek paketiyle gençlerimizin hayatını kolaylaştıracak, onların mutlu ve huzurlu bir başlangıç yapmalarına katkı sunacağız. Her yeni yuva, Türkiye'nin geleceğine atılmış sağlam bir adımdır" dedi.
Bakan Göktaş, kampanyaya destek veren markalara da teşekkür ederek, bu iş birliğinin özel sektör ile kamunun ortaklaşa gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri açısından örnek teşkil ettiğini belirtti.
E-DEVLET ÜZERİNDEN KODU AL, ANLAŞMALI MARKALARDA İNDİRİMİ YAKALA
Kampanyadan yararlanmak isteyen çiftlerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın e-Devlet sistemi üzerinden sunacağı modül üzerinden özel indirim kodlarını temin etmeleri gerekiyor. Alınan kod ile anlaşmalı markaların mağazalarında veya online satış platformlarında geçerli indirimler uygulanacak.
20 MARKADAN YÜZDE 35’E VARAN ÖZEL İNDİRİMLER
İşte kampanyaya katılan markalar ve sundukları özel indirim oranları:
Vestel: Seçili ürünlerde net %30 indirim
Arçelik & Beko: Her bir seçili üründe 5.000 TL indirim
Hepsiburada: 30.000 TL ve üzeri alışverişlerde %10 indirim
Bellona, İstikbal, Mondihome: Mevcut kampanyalara ek %10 indirim
Modalife: Ek %5 indirim
Karaca: Mevcut indirimlere ek %15 indirim
Kütahya Porselen: Mevcut indirimlere ek %20 indirim
Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak: Ek %10 indirim
English Home: Mevcut kampanyalara ek %20 indirim
Fakir: Mevcut kampanyalara ek %35 indirim
Adore: Ek %7 indirim
Hatemoğlu: Tüm ürünlerde net %35 indirim
Tümbir: Mevcut indirimlere ek %20 indirim
Damat - Tween: Seçili ürünlerde %15 ek indirim
KİP: Tüm ürünlerde %30 indirim
YOZGATLI GENÇ ÇİFTLER DE KAMPANYADAN FAYDALANABİLECEK
Kampanya, Türkiye genelinde geçerli olduğu gibi Yozgat’taki genç çiftler için de önemli bir fırsat sunuyor.
Yozgat’ta evlilik hazırlığı yapanlar, kentteki zincir mağazalar ya da online alışveriş kanalları aracılığıyla bu indirimlerden yararlanabilecek.
Özellikle Yozgat merkez ve ilçelerinde bulunan mağazaların kampanyaya katılım durumları yakından takip edilirken, vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden indirim kodlarını alarak kolaylıkla alışveriş yapabilecek.
“AİLE YILI” KAPSAMINDA BAŞKA DESTEKLER DE YOLDA
Bakanlık, “Aile Yılı” vizyonu çerçevesinde sadece indirim kampanyaları değil, evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinden, aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitimlere kadar birçok projeyi de eş zamanlı yürütüyor. Bu kapsamda Yozgat’ta da yıl boyunca çeşitli seminer, atölye çalışmaları ve destek programlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.