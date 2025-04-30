Bakanlık öncülüğünde, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 20 büyük markanın katılımıyla başlatılan kampanya kapsamında çiftler, evlilik alışverişlerinde yüzde 35’e varan özel indirimlerden yararlanabilecek.

Bakanlık ile protokol imzalayan markalar arasında mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak gereçlerine ve giyime kadar çok sayıda sektörde faaliyet gösteren firmalar yer alıyor. Aile kurma sürecindeki gençlerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu kampanya, e-Devlet üzerinden alınabilecek indirim kodlarıyla uygulanacak.

“YENİ YUVALARIN KURULMASINA GÜÇ KATIYORUZ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin yuva kurma sürecini kolaylaştırmak için güçlü bir sosyal destek mekanizması oluşturduk. Bu destek paketiyle gençlerimizin hayatını kolaylaştıracak, onların mutlu ve huzurlu bir başlangıç yapmalarına katkı sunacağız. Her yeni yuva, Türkiye'nin geleceğine atılmış sağlam bir adımdır" dedi.

Bakan Göktaş, kampanyaya destek veren markalara da teşekkür ederek, bu iş birliğinin özel sektör ile kamunun ortaklaşa gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri açısından örnek teşkil ettiğini belirtti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KODU AL, ANLAŞMALI MARKALARDA İNDİRİMİ YAKALA

Kampanyadan yararlanmak isteyen çiftlerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın e-Devlet sistemi üzerinden sunacağı modül üzerinden özel indirim kodlarını temin etmeleri gerekiyor. Alınan kod ile anlaşmalı markaların mağazalarında veya online satış platformlarında geçerli indirimler uygulanacak.

20 MARKADAN YÜZDE 35’E VARAN ÖZEL İNDİRİMLER

İşte kampanyaya katılan markalar ve sundukları özel indirim oranları:

Vestel: Seçili ürünlerde net %30 indirim

Arçelik & Beko: Her bir seçili üründe 5.000 TL indirim

Hepsiburada: 30.000 TL ve üzeri alışverişlerde %10 indirim

Bellona, İstikbal, Mondihome: Mevcut kampanyalara ek %10 indirim

Modalife: Ek %5 indirim

Karaca: Mevcut indirimlere ek %15 indirim

Kütahya Porselen: Mevcut indirimlere ek %20 indirim

Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak: Ek %10 indirim

English Home: Mevcut kampanyalara ek %20 indirim

Fakir: Mevcut kampanyalara ek %35 indirim

Adore: Ek %7 indirim

Hatemoğlu: Tüm ürünlerde net %35 indirim

Tümbir: Mevcut indirimlere ek %20 indirim

Damat - Tween: Seçili ürünlerde %15 ek indirim

KİP: Tüm ürünlerde %30 indirim

YOZGATLI GENÇ ÇİFTLER DE KAMPANYADAN FAYDALANABİLECEK

Kampanya, Türkiye genelinde geçerli olduğu gibi Yozgat’taki genç çiftler için de önemli bir fırsat sunuyor.

Yozgat’ta evlilik hazırlığı yapanlar, kentteki zincir mağazalar ya da online alışveriş kanalları aracılığıyla bu indirimlerden yararlanabilecek.

Özellikle Yozgat merkez ve ilçelerinde bulunan mağazaların kampanyaya katılım durumları yakından takip edilirken, vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden indirim kodlarını alarak kolaylıkla alışveriş yapabilecek.

“AİLE YILI” KAPSAMINDA BAŞKA DESTEKLER DE YOLDA

Bakanlık, “Aile Yılı” vizyonu çerçevesinde sadece indirim kampanyaları değil, evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinden, aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik eğitimlere kadar birçok projeyi de eş zamanlı yürütüyor. Bu kapsamda Yozgat’ta da yıl boyunca çeşitli seminer, atölye çalışmaları ve destek programlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.