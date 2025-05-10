Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip vatandaşlar, e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığıyla başvuruda bulunabilecek. Destek ödemeleri, başvurusu onaylanan hak sahiplerine PTT aracılığıyla ulaştırılacak.

DESTEK TUTARI ENGEL ORANINA GÖRE BELİRLENECEK

Program kapsamında, engel oranı %40 ile %69 arasında olan bireylere 3.723 TL, %70 ve üzeri ağır engelli bireylere ise 5.584 TL nakdi destek sağlanacak. Özel durumları bulunan bazı hak sahiplerine ödenecek yardım miktarı ise 6.000 TL’ye kadar çıkabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yardım programından faydalanmak isteyenlerin şu şartları taşıması gerekiyor:

18 yaşını doldurmuş olmak,

En az %40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak,

Hanedeki kişi başı gelirin 7.368 TL’nin altında olması.

Ayrıca, başvurular için geçerli sayılacak engelli raporlarının 20 Şubat 2020 ve sonrasında düzenlenmiş olması gerekiyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Vatandaşlar, “Engelli Aylığı Başvurusu” hizmeti üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaparak başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Dileyenler, ikamet ettikleri ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’ne şahsen de başvuruda bulunabilecek.

ÖDEMELER BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA YATIRILACAK

Yetkililer, başvuruların alınmaya başladığını ve ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Programın, engelli bireylerin bayram ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlaması bekleniyor.