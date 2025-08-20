Bakanlık, sosyal destek uygulaması kapsamında kadınlara konut alımlarında 500 bin TL karşılıksız destek sağlanacağını açıkladı.

“Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı” kapsamında, barınma ihtiyacının karşılanması ve ailelerin sosyal yaşamlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bakanlık yetkilileri, programın “Aile Yılı” projeleri çerçevesinde yürütüldüğünü ve sahada yapılan çalışmaların kadınların hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Kimler Başvurabilir?

Destekten yararlanabilecek kişiler şu şekilde açıklandı:

Son resmi nikâhlı eşi vefat etmiş olan kadınlar,

18 yaş altı en az üç çocuğa sahip olanlar,

3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan kadınlar,

Kontenjan ayrılan ilçelerde ikamet eden 18 yaş üstü aile bireyleri.

Bakanlık, boşanmış kadınların bu yardımdan faydalanamayacağını vurguladı. Açıklamada, “Bu yardımdan yararlanabilmek için son resmi nikâhlı eşinizin vefat etmiş olması gerekmektedir” denildi.

Ne Kadar Destek Sağlanacak?

Program kapsamında, ev alımlarında 500 bin TL tutarında destek verilecek. Bu destek, tamamen karşılıksız olup hak sahiplerine doğrudan sağlanacak.

Başvuru Süreci

Başvurular iki farklı yolla yapılabilecek:

1. İkamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) üzerinden,

2. e-Devlet Kapısı üzerinden “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sekmesi kullanılarak.

Bakanlık, sürecin her aşamasında hak sahiplerine rehberlik ettiklerini ve konut alımı sırasında gerekli kolaylıkların sağlandığını bildirdi.

Program kapsamında, yerel yönetimler ve hayırseverlerin desteğiyle ülke genelinde 2.023 konutun inşa edilmesi hedefleniyor. Bu sayede, eşi vefat eden kadınların barınma sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesi amaçlanıyor.