Yıllık izin parası, yalnızca işten ayrılma durumunda ödenebilir. Bu durumda ister işçi kendi isteğiyle işten ayrılsın, ister işveren tarafından işten çıkartılsın, kullanılmayan izin hakkı paraları her koşulda ödenmelidir.

Yıllık Ücretli İzin Hakları

Anayasa’nın 50. maddesince düzenlenmiş ve işçilerin temel haklarındandır. İşçi dinlenme hakkını kullanmak zorundadır, izni kullanmak yerine feragat etmesi kanunen yasaktır. Bu kanun işçinin dinlenme hakkını elinden almamak için önemli bir kural.

Kullanılmayan İzin Ödemeleri Ne Zaman Yapılır

İş Kanunu’na dahil çalışanların kullanılmayan izin hakları, çalışma süreleri boyunca korunur. Kişi yıllarca çalışmış olsa da kullanmadığı izin günlerinin ücretini işten ayrıldığı gündeki son maaşı üzerinden talep edebilir.

Fakat kullanılmayan izin ücreti çalışan iş yerinde devam ederken ödenemez. İşçi ve işveren arasında yapılan rızaya dayalı sözleşmeler de bu durumda geçerli değil.

İzinlerin Kullanıldığı Kanıtlanmak Zorunda

Bazen işverenler, işçinin kullanmadığı yıllık izinlerini kullandı şeklinde gösterebiliyor. Fakat, bu durumlarda işçinin yıllık iznini kullandığını ispatlamak işverenin sorumluluğudur. İzinlerin kullanıldığını ispatlayan belgeler, imzalı izin belgesi veya benzeri deliller olmalıdır. İşverenin kullanılmayan izinleri çalışmış gibi göstermek için çalışanından yazı alması yine yasadışıdır.

5 Yıl Süre Var

İşçi kullanmadığı izinlerin ücretini sadece işten ayrıldıktan sonra alabilir. Çalışanın işverence geçerli bir sebepten dolayı işine son verilmesi dahi, izin parası almasına engel değil. Fakat, işçilerin izin parasını almak için işten ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl içerisinde ödeme talebinde bulunmaları gerekiyor. Zira 5 yıl sonunda hak talep edilemez.

Son Ücret Üzerinden Hesaplanıyor

Kullanılmamış yıllık izin ücreti, işçinin işyerinden ayrılmadan önce son ücretine göre hesaplanır. İzin ücreti; ödeme yapıldığı ayda prime esas kazanca dahil edilir. Eğer matrah, asgari ücretin 7,5 katını aşmıyorsa brüt izin ücretinden sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. Kalan tutardan gelir ve damga vergisi düşüldükten sonra net ödeme yapılır.

Yıllık İzin Bölünür Mü?

Yıllık ücretli izin, kanunen işveren tarafından bölünemez. Fakat, işveren ve işçi arasında anlaşma sağlanması dahilinde, izin süresi 10 günden az olmamak kaydıyla parça parça kullanılabilir. İşveren, yıl içinde verilmiş ücretli ve ücretsiz izinleri veya hastalık durumunda raporlu izni yıllık izinden düşemez.

İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

İşçinin hizmet süresine göre belirlenir. En az bir yıl devamlı çalışmış işçiler izin kullanma hakkına sahiptir. Çalışma süresi 1-5 yıl arasında olan işçilere 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan da az olanlara 20 gün, 15 yıldan fazla olanlara da 26 günden az izin verilemez. Ayrıca, 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçiler için yıl boyunca en az 20 gün izin verilir.

Yasal Olarak Korunur

İşçilerin yıllık izinleri yasal olarak korunur ve bu hakların kullanılması işçilerin dinlenme hakkı için çok önemlidir. İşverenler bu kurallara uymak zorunda ve izin sürelerini düzgün şekilde takip etmeli. İşçiler hakkını bilmeli, işten ayrılma durumunda izin ücretini talep etmeli.