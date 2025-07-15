Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim gününü tamamlayamayan ya da yaş şartına takılan sigortalılar için umut verici düzenlemeleri gündeme alıyor. Özellikle bazı meslek grupları ve özel durumlar için 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı doğuyor.

SGK’dan Erken Emeklilik Açılımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü reform hazırlıkları kapsamında, SGK'nın mevcut uygulamalarına ek olarak yeni yasal düzenlemelerin Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Yapılması planlanan düzenlemeler, çeşitli risk gruplarını ve özel statüdeki çalışanları kapsıyor. Peki kimler 5 yıl daha erken emekli olabilecek?

1. Engelli Çocuğu Bulunan Annelere Erken Emeklilik Hakkı

1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigorta girişi yapılmış olan anneler, sürekli bakıma muhtaç engelli çocuklarına baktıkları süre boyunca önemli bir hakka sahip. SGK mevzuatına göre bu durumdaki kadınların prim günlerinin yüzde 25’i kadar ek gün, hem toplam prim gününe ekleniyor hem de emeklilik yaş haddinden düşülüyor.

Örnek: 6.000 prim günü olan bir anne, 1.500 gün erken emeklilik hakkı elde ederek yaklaşık 4 yıl erken emekli olabiliyor.

2. Yıpranma Payı Alan Meslekler: Zor İşlerde Çalışanlara Avantaj

Fiili hizmet süresi zammı uygulaması kapsamında, fiziksel ya da kimyasal olarak yıpratıcı koşullarda çalışan kişiler, her yıl için 60 ila 180 gün arasında ilave prim günü kazanabiliyor.

Bu uygulama, örneğin sağlık çalışanları, maden işçileri, itfaiyeciler ve benzeri riskli görevlerde bulunanlara yönelik.

10 yıl çalışan bir kişi için bu avantaj, 3 ila 5 yıl arasında erken emeklilik anlamına gelebiliyor.

3. Askerlik ve Doğum Borçlanması ile Prim Tamamlama

Eksik prim günü olan çalışanlar için askerlik ve doğum borçlanması önemli bir çözüm alternatifi sunuyor.

Kadın sigortalılar, üç çocuğa kadar, her biri için 2 yıl olmak üzere toplam 6 yıl doğum borçlanması yapabiliyor.

Erkek sigortalılar ise askerlik sürelerini borçlanarak eksik primlerini tamamlayabiliyor. Bu sayede erken emeklilik kapısı aralanıyor.

4. Malulen Emeklilik: Sağlık Sorunları Nedeniyle Erken Emeklilik

Çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşayan bireyler, SGK'nın malulen emeklilik sistemi kapsamında erken yaşta emekli olabiliyor.

Bu kapsamda, sağlık raporuyla iş gücü kaybı belgelenen bireyler, belirli prim gün sayılarını tamamlamaları halinde yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkına kavuşuyor.

Yeni Düzenlemeler Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

SGK’nın mevcut uygulamaları halihazırda yürürlükte. Ancak, erken emeklilik imkanlarını genişletecek yeni düzenlemelerin önümüzdeki aylarda Meclis’e sunulması ve 2025 yılı içinde yasalaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı kapsamlı sosyal güvenlik reform paketi içinde bu başlıkların yer aldığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyen vatandaşların SGK il müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden prim dökümlerini kontrol etmelerini ve varsa borçlanma haklarını değerlendirmelerini öneriyor. Özellikle engelli çocuk sahibi anneler ile yıpratıcı işlerde çalışanlar için bu hakların etkin kullanımı, önemli bir avantaj sağlayabilir.