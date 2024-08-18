Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Eksim Enerji AŞ'nin geliştirdiği R3 Yozgat 1 Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesini elektrik şebekesine entegre etmek amacıyla kamulaştırma sürecini başlattı.

TEİAŞ, 154kV Enerji İletim Hattı'nın inşası için gerekli kamulaştırma işlemlerini hızla tamamlayacak.

Kamulaştırma kapsamına, Çekerek ilçesine bağlı Karalık, Karahacılı, Demircialan, Kavakalan, Körpınar, Gökdere, Karakaya, Acecihöyük, İsaklı ve Yeniyol köylerindeki toplam 140 parseldeki direk yerleri ve hattın geçeceği alanlar dahil edildi. Bu işlem, enerji iletim hattının yapımını ve rüzgar enerjisi santralinin şebekeye entegrasyonunu sağlamak için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eksim Enerji AŞ'nin Sorgun ilçesinde kuracağı R3 Yozgat 1 RES projesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından daha önce kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuştu.

Rüzgar YEKA ihalelerinde 53 kr/kWh teklif vererek kazanan Eksim Enerji AŞ'nin, 56 MWm kurulu gücü ve 50 MWe işletme kapasitesine sahip projesi, enerji sektöründe önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor ve bölgesel enerji altyapısında büyük bir yenilik sunuyor.