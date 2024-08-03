İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Yozgat’ı ziyaret edecek. Detaylar haberimizde:

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’ın daveti üzerine gerçekleşecek bu ziyarette, Bakan Yerlikaya Yozgatlı vatandaşlarla bir araya gelecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Yozgat Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısına katılım sağlamak ve Yozgat’ın ihtiyaç ve beklentilerini daha yakından değerlendirmek için Yozgat’a gelecek.

Milletvekilleri Akgül ve Şahan, Bakan Yerlikaya’yı makamlarında ağırlayarak şehrin çeşitli taleplerini ilettiler ve destek taleplerinde bulundular.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yozgat'ın ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm önerilerini tartışmak açısından bu ziyaretin önemine dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya’nın ziyareti kapsamında, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelinerek görüş alışverişinde bulunulacak.