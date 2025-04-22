Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 26 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Sağlıkta şiddet kapsamında da veteriner hekimlerin yer almasını özellikle kamu yönetimine talep ediyoruz" dedi.

Dünya Veteriner Hekimler Birliği (WVA), 26 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün bu yılki temasını ‘Hayvan Sağlığı Bir Ekip İşidir' olarak duyurdu. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"25 NİSAN'DA YOZGAT, SORGUN'DA OLACAĞIZ"

Dünya Veteriner Hekimleri Günü dolayısıyla meslektaşlarının bu günü kutladığını söyleyen Eroğlu, "Daha güzel yarınlarda inşallah buluşmak üzere diyorum. Sorunları tamamen çözüme kavuşturulmuş gerek serbest çalışan, gerek kamuda çalışan veteriner hekimlerin özgürlük hakları, aynı zamanda emekli veteriner hekimlerin sorunları var, özellikle maaş konusunda. Bu sorunların çözüme kavuşturulmuş, hayvan sağlığının yanı sıra asıl itibariyle insan sağlığına hizmet eden veteriner hekimlerin de sağlık meslek grubunda müteahhit edilmesini, o haklardan faydalanmasını, yine gün geçmiyor ki bir meslektaşımız saldırıya, fiili ya da sözlü saldırıya uğramasın. 25 Nisan'da da Yozgat, Sorgun'da olacağız. 2022 yılında bir meslektaşımız mezbahada maalesef hayatını bir saldırı sonucunda kaybetti. Sağlıkta şiddet kapsamında da veteriner hekimlerin yer almasını özellikle kamu yönetimine talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ OLARAK DA GÜZEL BİR TEMA"

‘Hayvan Sağlığı Bir Ekip İşidir' olarak belirlenen tema ile ilgili konuşan Eroğlu, "Bu temayla sağlıklı hayvanı elde edebilmek için veteriner hekimlerle birlikte bir kolektif çalışmayı taraflar dile getiriyor. Yardımcı hizmet, sağlık hizmeti veren personel, araştırmacılar, yetiştiriciler, hayvan sahipleri bunları bir bütün olarak, bir ekip olarak değerlendiriliyor. İstenilen sonucu alabilmek için de bu ekibe ihtiyacın olduğunu, böyle de bir teşkilata ihtiyaç olduğu dile getiriliyor. Ülkemiz açısından da bizim Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak da güzel bir tema" ifadelerini kullandı.

"HAYVAN SAĞLIĞI BİR EKİP İŞİDİR TEMASINI İŞLEYECEK SUNUMLAR OLACAK"

Yapılacak olan programda basın ve hizmet ödüllerinin de takdim edileceğini belirten Eroğlu, "Her veteriner hekimler odamız lokal olarak oranın özelliklerini de dikkate alarak hem mesleki çalışma alanları, hem mesleki sorunların çözümündeki değerlendirmeler ve yemek, balo ya da kokteyl, müzik dinletisi şeklinde bu etkinliği uygulamaya, icra etmeye çalışıyorlar. Biz de Ankara'da 26'sında Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağız. Daha sonra da bir kapalı salonda veteriner hekimliğin ‘Hayvan Sağlığı Bir Ekip İşidir' temasını işleyecek sunumlar olacak. Veteriner hekim meslektaşlarımızın ülkemizdeki çalışma şartları, oradaki zorluklar, ayrıca sağlıkta şiddet konusu var. Onlar dile getirilecek. Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın da iştirak edeceğine dair bakanlıktan bilgi verdiler" diye konuştu.