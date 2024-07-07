TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), 51 şehirde toplam 865 adet muhtelif arsa satışı başlatacağını duyurdu. Açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek satışlara katılmak isteyen vatandaşların öncelikle teminat bedelini yatırmaları gerekmektedir. Teminat bedeli, EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi'ndeki TR24 0001 2009 8780 0010 2609 89 IBAN numaralı TL hesabına yatırılmalıdır.

Arsa alımı veya yatırımı yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu satışlar, ilk olarak Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Kayseri gibi şehirlerde başlayacak. Diğer şehirlerdeki satışlar da kademeli olarak gerçekleştirilecek. Örneğin, Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Samsun için satışlar 10 Temmuz 2024'te, Mardin, Malatya, Şanlıurfa için ise 11 Temmuz 2024'te yapılacak.

Açık artırma toplantısına katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatını toplantı öncesinde belirtilen IBAN numarasına yatırmayı unutmamalıdırlar. Bu duyuru, arsa sahibi olmayı düşünenler için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.