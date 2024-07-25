Nüfus cüzdanı bulunan vatandaşların bankalar ve kamu kurumlarına yapacakları başvurularında mağdur olmamaları için 31 Aralık 2024 tarihine kadar T.C. Kimlik kartı almak üzere Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.

Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama, “2017 yılından itibaren ülkemiz genelinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının (TCKK) vatandaşlarımıza verilmesine başlanmış, şu ana kadar yüzde 92 seviyelerine ulaşılmıştır.

Nüfus Cüzdanlarını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmemiş vatandaşlarımızın 2024 yılı sonuna kadar yeni kimlik kartlarına kavuşturulması hedeflenmektedir.

Vatandaşlarımızın uluslararası standartlara uygun, taklit, tahrif edilme ve sahteciliğe karşı güvenli, kolay taşınabilir, seyahat belgesi yerine kullanılan, ehliyet bilgileri ve elektronik imza yüklenebilen yeni kimlik kartlarını almaya davet ediyoruz.

BAŞVURUDA GEREKLİ BİLGİLER

Fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, geçici kimlik belgesi)

Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (1 adet)

On beş yaşını tamamlamış olanların kimlik kartı başvurusunda biyometrik fotoğraf gerekir. (Kimlik kartı başvurusu sırasında talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının başvuran tarafından beyan edilmesi halinde on beş yaşını tamamlamamış olanların da kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.)

Her yıl için Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kimlik kartı satış bedelinin ilgili ödeme yöntemleri üzerinden ödenmesi (2024 yılı için 130 lira).

KART BAŞVURUSU

Kimlik kartı başvurusu; randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise diş temsilciliklere yapılır. Kimlik kartı başvurusu için randevu alınması; yurt içinde Alo 199 üzerinden veya https://randevu.nvig gov.tr/internet adresinden veya e-devlet kapısı üzerinden yapılır. Kimlik kartı, doğum, değiştirme, kayıp, yeniden kayıt ve vatandaşlığın kazanılması nedenleriyle düzenlenir. On beş yaşını tamamlamayanların başvuruları ise veli, vasi, kayyum, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin kardeşleri, çocuğu yanında bulunduranlar ya da vekaletname ibraz eden resmi vekil tarafından yapılır. Akıl hastalığı veya zayıflığı nedeniyle kısıtlananların başvuruları veli, vasi veya kayyum tarafından yapılır. Standartlara uygun biyometrik fotoğraf veya biyometrik verilerin alınamaması halinde bu durum başvuru makamınca kayıt altına alınarak başvuru işlemi tamamlanır. Yaşlılık, engellilik ve hastalık (yatalak) gibi sebeplerle dezavantajı durumda olan vatandaşlarımızın nüfus hizmetlerinden etkin şekilde yararlanabilmesi için Adreste Nüfus Hizmeti (ANH) projesi kapsamında ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerinde Gezici Kayıt Terminali (GKT) ile başvuruları alınabilmektedir.

KULLANILACAK FOTOĞRAF

On beş yaşını tamamlamış olanların kimlik kartı başvurusunda Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) 9303 sayılı Makinede Okunabilir Seyahat Belgeleri (MRTD) dokümanı ve eklerine uygun olarak çekilmiş biyometrik fotoğrafı gerekir. Yüz biyometrisinin tespit edilmesine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunması halinde bu durum başvuru makamınca kayıt altına alınır.

Seyahat belgelerinin uluslararası standartları (ICAO) gereği seyahat belgelerinde her yaş gurubu için fotoğraf bulunmaktadır. Kimlik kartı başvurusunda talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi halinde on beş yaşını tamamlamamış olanların da kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

Kimlik Kartı bedelleri, yurt içinde Vergi Dairesi Müdürlüklerinden, Gelir İdaresi Başkanlığına ait internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığına ait web sayfasından, https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.gov.tr internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan, PTT Şubelerinden, yatırılabilmektedir” ifadeleri kullanıldı.