Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, belediye tarafında ilçede yapımı devam eden çalışmaları yakından takip ediyor. Boğazlıyan Belediyesi, şehrin birçok noktasında alt ve üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Başkan Coşar, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşlarla sohbet etti.

İlçenin tüm eksikliklerini gidermek adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Coşar, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından mahallelerimizde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Vatandaşlarımıza daha güzel hizmet sunabilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Belediye olarak çalışmalarımız sezon boyunca aralıksız bir şekilde sürecek. Bu kapsamda ekiplerimiz eş zamanlı olarak ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız daha yaşanabilir bir Boğazlıyan. Tüm gayretimizle, hemşehrilerimizin memnuniyeti ve daha iyi bir yaşam sürmesi için çalışıyor, ilçemizi daha güzel yarınlara taşımak için çaba gösteriyoruz” dedi.

Başkan Coşar, ilçenin daha yaşanabilir ve gelişmiş bir yer olması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.