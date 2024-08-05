Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede yeni sosyal alanlar kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Yukarı Mahalle TOKİ Evleri bölgesinde bulunan parkta vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği bir sosyal tesisi hayata geçirerek hizmete sunduklarını belirten Başkan Coşar, “İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Coşar, parkların konforlu ve yenilenmiş halinin tüm Boğazlıyanlılara hayırlı olmasını temenni ederek şunları söyledi: “Parklarımızdaki eski ve yıpranmış oyun grupları ile oturma alanlarında yenileme, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Amacımız Boğazlıyanlı çocukların keyifli ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak. Çalışmalarımız tüm parklar yenilenene kadar devam edecek. Yine bu çalışmalara ek olarak dönem boyunca ahşap tamiratları ve oyun gruplarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdüreceğiz. Şuanda ekiplerimiz Yukarı Mahalle TOKİ Evlerinde bulunan parkta yenileme çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Parklarımızı; yeni fonksiyonlar ekleyerek yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.