Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçenin önemli sosyal alanlarından biri olan Ali İhsan Kadıoğlu Parkı’nda yenileme ve sosyal tesis çalışmalarının başladığını duyurdu.

Başkan Coşar, park alanında modern bir sosyal tesisin yapımına başlandığını belirterek, aynı zamanda estetik ve kullanışlı bir ortam oluşturmak amacıyla peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının da hızla devam ettiğini söyledi.

Parkın yeni haliyle hem çocuklar hem de yetişkinler için sosyal donatılarıyla zenginleşmiş bir alan haline geleceğini vurgulayan Coşar, "Ailelerimiz için huzurlu bir ortam, modern ve yeşil bir yaşam alanı inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Boğazlıyan’ın yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Belediye Başkanı Coşar, “İlçemizi güzelleştirmeye, yaşam kalitesini artırmaya kararlıyız” dedi.