Aydıncık Belediyesi tarafından ilçede yoğun yağmur sonrası oluşan çamur ve su baskınları sonucunda zarar gören yollarda çalışma başlatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, ekiplerin olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek temizlik ve yol açma çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

Başkan Tekçam yaptığı açıklamada, “Değerli Aydıncıklı hemşehrilerimiz, bugün aniden bastıran yağmurun yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Yoğun yağış sonucu oluşan çamur ve su baskınları nedeniyle bazı bölgelerimizde ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ekiplerimiz, hızlı bir şekilde müdahale ederek temizlik ve yol açma çalışmalarını tamamlıyoruz. Milletimizin güvenliği ve huzuru için her zaman yanınızdayız. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.