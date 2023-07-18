Bankanın kapanmasıyla ilgili olarak müşterilerini mesaj ve mail yolları ile aydınlatan banka yetkilileri 21 Temmuz 2023 mesai bitimi itibariyle Çayıralan Yozgat Şubesinin, Sarıkaya Şubesi ile birleşeceğini duyurdu.

İş Bankası tarafından yapılan duyuruda; “Bu kapsamda Çayıralan / Yozgat Şubemiz nezdindeki hesaplarınız ve bu hesaplara bağlı olarak kullanmakta olduğunuz bankacılık ürünleri Sarıkaya / Yozgat Şubemize devredilecek olup, söz konusu devir işlemi sırasında müşteri numaranız değişmeyecek ancak hesap numaralarınızda değişiklik olacaktır. Birleştirilen şubemizdeki hesabınıza gönderilen havaleler ve IBAN numarası girişi yapılarak gerçekleştirilen EFT'ler yeni hesabınıza aktarılmaya devam edecektir. Tüm devirler otomatik olarak yapılacağından, şu aşamada sizin yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Ancak, devir sonrasında hesap numaralarınız değişeceğinden, 24.07.2023 tarihinden itibaren yeni hesap numaralarınızı Sarıkaya, Yozgat Şubemizden veya dijital bankacılık kanallarımızdan öğrenebilirsiniz” denildi. Haber Merkezi