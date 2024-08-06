Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, ilçede hububat hasadının tamamladığını söyledi.

Başkan Güngör, “Çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve tüccara sattığı ürün müstahsillerinin Tarım Kredi ve bankalar dikkate alınarak çiftçilerin faiz ve sicil uygulamasına takılmamalıdır” dedi.

Güngör yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere ilçemizde hububat hasadı temmuz ortalarında başladı. Hububat hasadımızı geçtiğimiz hafta tamamladık. TMO hububat alımlarında 45 gün sonra ödeme yapıyor. Doğal olarak tüccarda nakit ödeme yapmıyor 60 gün vade alıyor. Çiftçilerimiz ürünlerini kısa vade veya nakit veremediğinden zor durumda kalıyor. Maalesef çiftçilerimizin Tarım Kredi ve bankalara olan ödemeleri ağustos ayı itibarı ile başlıyor. Bu aradaki zaman uyuşmazlığı çiftçilerimizin ödeme yapamamasına, faiz ve takibe düşmelerine neden oluyor. Bu durum çiftçilerimizin banka sicillerine olumsuz olarak yansıyor. Çiftçilerimizin TMO ve tüccara sattığı ürün müstahsilleri Tarım Kredi ve bankalar tarafından dikkate alınarak çiftçilerimiz faiz ve sicil uygulamasına takılmamalıdır. Konuyla ilgili görüş ve taleplerimizi siyasilerimize ve yetkililere ilettik. İnşallah umutla olumlu sonuç bekliyoruz” ifadelerini kullandı.