Ticaret bakanlığı tarafınca yapılan denetimlerde Güvensiz Ürün Bildirimleri listesinde iki ürün daha eklendi.

Güvensiz Ürün Bildirimleri listesinde bulunan Mucize marka temizlik ürünü ve Black Point marka oda kokusu yasaklandı.

Ürünlerin Yasaklanma Sebebi

Black point marka oda kokusu, ambalajın tam olarak açılmadan önce hissedilebilmesi için, dokunsal tehlike işareti, cam şişeleri koruyan mukavva kutu gibi ikincil ambalajlar üzerine değil ambalaj üzerine yerleştirilmelidir. Sebebi ile toplatılma kararı alındı.

Mucize marka temizlik ürünü, apeo ve ap tayini limit değerlerin üzerindedir. Sebebiyle toplatılma kararı alındı.