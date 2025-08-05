Turkcell'in satıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Vatandaşlar konu hakkında bilgi almaya çalışırken sıkça "Turkcell satıldı mı" sorusu geliyor.

Turkcell Satıldı Mı?

Turkcell, bağlı ortaklıkları Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower’ın tüm hisselerini, 538,7 milyon dolara DVL Telecom’a sattı. Bu gelişme kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdi. Şimdi sürekli olarak "Turkcell satıldı mı" sorusu geliyor.

İddialar Devam Ediyor

"Turkcell satıldı" iddiası gerçeği yansıtmıyor. Şirketin Ukrayna’daki iştirakleri olan Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte DVL Telecom'a (NJJ Holding grup şirketi) devredildiği aktarıldı.