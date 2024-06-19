Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yaptığı son değişikliklerle dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca araç sahibi, yeni düzenlemelerle ilgili endişelerini dile getirdi.

ÖTV MUAFİYETİ SÜRESİ 10 YILA ÇIKARILDI

Daha önce Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetine sahip olan engelli bireyler, bu muafiyet kapsamında edindikleri araçları 5 yıl sonra satabiliyor veya mirasçılara devredebiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu süre 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Yeni düzenlemenin getirdiği tek değişiklik bu değil. Miras yoluyla geçen araçlar için ÖTV muafiyetinin kaldırılması da öngörülüyor. Bu kapsamda, engelli bireylerin vefatı halinde, varislerin artık ÖTV ödemesi gerekecek. Önceden muaf tutulan varisler, yeni vergi yasası gereğince bu vergiyi ödemek zorunda kalacak.

Vergi reformu paketi kapsamında getirilen bu değişiklikler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Engelli vatandaşların araç sahibi olma haklarını daha uzun bir süre kısıtlayan bu yeni düzenlemeler, aynı zamanda mirasçılar için de önemli değişiklikler içeriyor. Miras yoluyla geçen araçlar için sunulan vergi indirimi uygulamasının sona erdirilmesi planlanıyor.

YENİ DÜZENLEME ENGELLİ ARAÇ SAHİPLERİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Yeni yasal düzenlemeyle, engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyeti sayesinde edinilen araçların on yıl boyunca satılması veya miras yoluyla devredilmesi engellendi. Bu süre önceden beş yıl olarak uygulanıyordu. Ayrıca, ÖTV muafiyeti kapsamında edinilen araçların mirasçılara geçişi sırasında uygulanan vergi indirimi de kaldırıldı.

Engelli bireylerin vefatı halinde, eskiden ÖTV’den muaf tutulan varisler, yeni düzenleme gereğince bu vergiyi ödemek zorunda kalacak. Bu durum, mirasçılar için ek bir mali yük getirecek ve araç sahipleri için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Yeni düzenleme kapsamında engelli kişinin vefatında, eskiden ÖTV’den muaf tutulan varisler artık bu vergiyi ödemek zorunda olacak.

Araç sahibi engelli kişinin vefatı halinde varislerden, önceden muaf tutuldukları ÖTV tutarı yeni vergi yasasıyla istenecek.