12 Eylül 1980 darbesinin tarihe kazınan kara leke olduğunu belirten Başkan Adgözel, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesi olan 12 Eylül Askeri Darbesi'nin üzerinden 43 yıl geçtiğini söyledi.

Başkan Adıgözel yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi tamamen değiştiren müdahale sonrasında 650 bin kişi gözaltına alındı. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 30 bin kişi siyasal sığınmacı olarak yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. 388 bin kişiye pasaport verilmedi. Yargılanan gazeteciler toplam 3 bin 315 yıl 6 ay hapse mahkûm oldu. 300 gazeteci saldırıya uğrarken, 3 gazeteci silahla öldürüldü. 12 Eylül 1980-6 Kasım 1983 arasında gözaltında veya cezaevinde ölenlerin sayısı 183, açlık grevinde ölenlerin sayısı 5 olarak kayıtlara geçerken, liste uzayıp gidiyor. Demokrasi tarihimizin en kara lekelerinden birisidir. Adını doğru koymak gerekir. 12 Eylül bu ülkede faşizmin adıdır. 12 Eylül darbesi, ülkemizin geleceğini, gençlerimizin hayatını çalmıştır. 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde darbecileri ve zihniyetlerini kınıyorum. Yeniden Refah Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan ile gelecek nesillerimizi 12 Eylül Darbesi’nin gölgesinde değil, eşit, özgür, demokratik ve tam bağımsız bir ülkede yaşatmak için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)