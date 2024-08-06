Yozgat’a komşu Kayseri’de "perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ ve Kayseri Bilim Merkezi tarafından 11 Ağustos Pazar akşamı Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 rakımda ışık kirliliğinden uzakta gerçekleştirilecek program, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak.

Saat 19.00'da başlayacak ve 23.00'e kadar devam edecek ücretsiz etkinlikte uzman astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldızı konularında bilgi verecek, katılımcılara teleskopla gözlem yapma imkanı sunulacak.

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece yoğun döneme ulaşacak. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.