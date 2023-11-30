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Görür, Türkiye'nin çeşitli noktalarında bulunan 4 fay hattının tehlikelerini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Görür, Yozgat'a 645,3 kilometre uzaklıkta olan Bingöl Karlıova'da bulunan Yedisu Fayının uzun süredir deprem üretmese de stres biriktirdiğini bildirdi.

Görür'ün belirttiğine göre, Türkiye'nin deprem riski en yüksek bölgelerinden biri olan Bingöl Karlıova'da bulunan Yedisu Fayı, uzun süredir deprem üretmese de stres biriktirdiği ve bu bölgede en az 250 yılda bir deprem beklendiği vurgulandı. Ayrıca, Erzincan ile Bingöl arasındaki Yedisu Fayı'nın, Türkiye'de meydana gelen büyük depremlerin çoğunun kaynağı olduğuna dikkat çekildi.

Görür, açıklamalarında özellikle Erzincan'da bulunan ve henüz kırılmamış olan kritik bir noktaya da vurgu yaparak, en az 7.4 büyüklüğünde bir deprem tehlikesi olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Ovacık Fayı ve Nazimiye Fayı gibi diğer bölgelerde de deprem riskinin bulunduğuna işaret etti.

Deprem bilimcisi, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmeye ve gerekli önlemleri almaya davet ederken, yerel yönetimleri, devleti ve halkı bilinçli olmaya çağırdı. Prof. Dr. Naci Görür, "Herhangi bir gece, sabah kalkarsınız burada bir deprem olmuş olabilir. Neden olabilir? Bilimsel kanıtlar var. Bu dediğim gibi en son depremlerden dolayı 1982-1939 burası kırılmamış. Stres birikmiş demek buraya kayaları parçalayacak kuvvet birikmiş demektir. O kuvvet kayaları parçaladığı zaman burası şak diye kırılıp deprem üretecek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün bu çarpıcı uyarıları, Türkiye'nin deprem hazırlıklarını ve risk yönetimini ele almada daha fazla adım atmaya teşvik etmekte.