Beslenme uzmanları, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden süt ve pekmezin birlikte tüketilmesinin sanıldığı kadar masum olmadığını belirtiyor.

Uzmanlara göre bu iki besin aynı anda alındığında demir emilimi neredeyse sıfırlanıyor, kalsiyum dengesi de bozulabiliyor.

Vitamini Engelliyor

Uzmanlar, sütün yüksek kalsiyum içeriğinin, pekmezde bulunan demirin vücutta kullanılmasını engellediğini söyledi.

Özellikle bitkisel kaynaklı demirin (non-heme) emiliminin %30’a kadar azaldığını vurgularken, “Demir eksikliği riski taşıyan çocuklar ve kadınlar bu ikiliyi aynı öğünde tüketmemeli” şeklinde ifadelere yer verdi.

Risk Artabilir

Beslenme uzmanı, yapılan klinik çalışmalarda sütle birlikte alınan pekmezin demir seviyelerini uzun vadede düşürdüğünü aktardı. “Özellikle demir desteği gören bireyler süt ve pekmezi farklı öğünlerde tüketmeli” uyarısında bulundu.

Çocuklarda Risk Yüksek

Uzmanlar çocuklarda ve kadınlarda süt-pekmez karışımının demir depolarını azaltabileceğini belirtirken, “Demir emilimini artırmak için pekmez C vitaminiyle birlikte alınmalı. Portakal ya da limon suyu bunun için ideal destek olabilir” dedi.

İnsülin Direnci Varsa Dikkat

Pekmezin yüksek şeker içeriğinin sütle birleştiğinde kan şekerinde ani yükselmelere neden olabileceğini açıklayan uzmanlar, bu etkinin özellikle diyabet ve insülin direnci olan bireylerde risk oluşturabileceğini belirtti.