Uzmanlar açıklıyor, yüksek kolesterolle mücadele edenler için umut veren açıklamalarda bulundu. Beslenmede yapılacak küçük değişikliklerle kolesterolü kısa sürede düşürmenin mümkün olduğunu açıklıyorlar.

Sağlıkta Yağ Seçiminin Önemi

Uzmanlara göre yüksek kolesterol sorunu yaşayanların düşük yağlı diyetlere yönelmesi şart değil. Önemli olan, yağ miktarını kısıtlamak değil, doğru yağ türlerini tercih etmek. Doymuş yağlardan uzak durmak ve bunun yerine tekli ve çoklu doymamış yağları tüketmek kolesterol üzerinde olumlu etki sağlıyor.

Kolesterol Dostu

Uzmanlar, özellikle fındık gibi sağlıklı yağ içeren kuruyemişlerin düzenli tüketiminin kolesterolü %5–10 oranında düşürebileceğine dikkat çekti. Ayrıca tohumlar, çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin olduğundan, kötü kolesterol üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.

Kırmızı etin doymuş yağ içerdiği için kolesterolü yükseltebileceğini hatırlatan uzmanlar, fermente süt ürünlerinin ise haksız yere kötü lanse edildiğini belirtti ve bu gıdaların ölçülü tüketiminin kolesterol dostu olduğunu söylüyorlar.

Karbonhidratlardan Uzak Durun

Uzmanlar, beyaz ekmek, beyaz pirinç ve şeker gibi rafine karbonhidratların sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Bu gıdaların karaciğerde trigliseritlere dönüştüğünü ve dolaşıma salındığını belirten uzman, yüksek tüketimin kalp sağlığına zarar verebileceğini belirtiyorlar.

Son olarak, tam tahıllı karbonhidratların kolesterol üzerinde olumlu etkisi olduğunu vurgulayarak beslenme planında mutlaka yer alması gerektiğini açıklıyorlar.