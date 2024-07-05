Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, Çin menşeli otomobillerin Türkiye'ye ithalatında uygulanan ek vergi düzenlemesini değiştirdi.

Resmi Gazete'de geçtiğimiz ay yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Karar'da yapılan bu değişiklikle, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanan Çin menşeli otomobiller, ek mali yükümlülükten muaf tutulacak.

ÇİN MENŞELİ OTOMOBİLLERE YÖNELİK YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ

Özellikle Çin menşeli olan ve 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin ithalatında uygulanan yüzde 40 oranındaki ilave gümrük vergisi, yeni düzenleme ile kaldırıldı. Bu karar, yerli üretimi teşvik etme ve iç pazardaki payını artırma hedeflerine yönelik olarak alındı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, dış ticaret dengesi ve cari açık hedeflerine paralel olarak yapılan bu düzenleme, yurtiçindeki yatırım ve üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Yeni karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme sayesinde, yatırım teşvik belgesine sahip olan vatandaşlar, Çin menşeli otomobillerin ithalatında vergi muafiyetinden yararlanacak.