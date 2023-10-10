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Kış gelmeden 7 bin metrekare kilit parke yol yapacaklarını belirten Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, beldeye bağlı Akocak mahallesinde başlayan kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığını kilit parke yol çalışmalarının da başladığını belirtti.



2013 yılında Eymir'e bağlanarak mahalle olan Akocak’a verdikleri sözleri yerine getirmeye çalıştıkları bilgisini veren Başkan Mertoğlu, “Akocak mahallemizin öncelikli sorunlarının başında kanalizasyon geliyordu. Yaklaşık bin metre kanalizasyon yaparak tamamladık. Bunun yanı sıra daha önce söz verdiğimiz gibi köy konağının çatı tamiri ve onarımını da yaptık. Akocak mahallemizde yeni yapılan yapılar ve evler için 35 elektrik direği temin edip diktirdik. Şimdi de kilit parke yol çalışmalarına başladık. Kış gelmeden 7 bin metrekare kilit parke yol yapacağız“ dedi.

Başkan Mertoğlu, Eymir merkezde dere yataklarının ıslah edildiğini, Musubaba mahallesinde de kanalizasyon yapımının tamamlandığını sözlerine ekledi.