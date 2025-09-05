Tüm gece hatta günlerce karanlıktan kurtaran o çözüm.

Ufak ama etkili bir yöntem sayesinde elektrik kesintilerini avantaja çevirebilirsiniz.

İhtiyacınız olan şey bir çay bardağı ve pirinç.

Pratik Yöntem

Uzmanların paylaştığı yönteme göre, bir çay bardağının içine önce pirinç koyuluyor.

Ardından üzerine yeterince su ekleniyor ve birkaç kaşık sıvı yağ ilave ediliyor.

Daha sonra bardağın ortasına bir kulak çubuğu yerleştiriliyor.

Son adımda kulak çubuğunun ucu ateşle yakıldığında bardak, aralıksız yanan küçük bir gece lambasına dönüşüyor.

Elektrik Kesintisinde Kurtarıcı

Bu pratik yöntem sayesinde, elektrik kesintilerinde hem ışık ihtiyacı karşılanıyor hem de evde bulunan basit malzemeler değerlendirilmiş oluyor.