Yüksek faizli kredilerle vatandaşların borç yükü artıyor. 60 gün içerisinde takibe düşen ticari kredi tutarı 20.3 milyar lira yükselerek, 252.5 milyar lirayı buldu. 18 Temmuz itibarıyla bireysel kredi kartı borçları 95 milyar liraya tırmandı. Aynı zamanda tüketici kredilerinde takipteki tutar ise 90.4 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka borcu ödemeyenler için bir karar aldı. Bankaların bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin yüzde 3.11 faizle ve 48 aya kadar vadeyle yapılandırmasına imkan tanısa da bu öneri için bankalar tarafından henüz herhangi bir adım atılmadı.

Yapılandırma seçeneğini mobil ya da internet bankacılığına dahil etmeyen bankalar, müşterilerini çağrı merkezlerine yönlendiriyor. Fakat çağrı merkezlerinden alınan yanıtlar da müşterilere net bir çözüm sunmuyor.

Birçok banka borç yapılandırması yerine kendi yapılandırma ürününü daha yüksek faizli krediler verirken, faizi yüzde 4’ü geçen bu krediler insanların borç yükünü oldukça artırıyor.

Yüksek Faizli Kredi Oyunu

Bazı özel bankalar, kredi borcunu yüzde 3.11 faizle yapılandırmak istese de, bankanın yüzde 3.11’le yapılandırma yapmadığı belirtildi. Bankaların borçlulara yüzde 3.99 faizli borç kapama kredisi verdiğini belirten vatandaşlar, durumu ilk olarak BDDK’ya daha sonra ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirdiklerini ifade etti.

Bununla birlikte bazı özel bankalar ise borç yapılandırması konusunda müracaat edenlere, sistemin halen güncellenmediğini belirtirken, başka bir banka ise borçlunun borcunun yapılandırmaya uygun olsa da, teknik altyapıda henüz gerekli güncellemelerin gerçekleşmediğini aktardı.

BDDK verileri incelemeye alındığında, yasal takibe düşen toplam kredi tutarının yıllık yüzde 85 artışla beraber 441.3 milyar lirayı bulurken, kapısına haciz gelecek korkusu yaşayan borçluların sorununa ise bir çözüm bulunamadı.