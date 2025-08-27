Bankalar, Merkez Bankası'nın politika faizindeki düşüşü yansıtarak faiz oranlarını yeniden düzenledi. Bu değişim, tasarruf sahipleri için aylık getiri hesaplamalarını yeniden gündeme taşıdı.

100 Bin Lira Aylık Ne Kadar Faiz Getirecek?

Örnek olarak 100 bin liralık bir mevduat hesabının aylık faiz getirisi, bankalara ve uygulanan faiz oranına göre farklılık gösterirken, en yüksek mevduat faizini sunan banka, yatırımcılara daha avantajlı bir getiri sağlıyor. Düşük faiz uygulayan bankalarda ise getiri daha sınırlı oluyor.

100 Bin Liranın Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar? İşte Bazı Bankaların Faiz Güncellemesi

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 3 bin 146 lira

Vade Sonu: 103 bin 146 lira

İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 2 bin 604 lira

Vade Sonu: 102 bin 604 lira

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 3 bin 307 lira

Vade Sonu: 103 bin 307 lira

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 3 bin 255 lira

Vade Sonu: 103 bin 255 lira

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 3 bin 182 lira

Vade Sonu: 103 bin 182 lira

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 3 bin 307 lira

Vade Sonu: 103 bin 307 lira

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 2 bin 767 lira

Vade Sonu: 102 bin 767 lira