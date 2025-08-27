Bankalar, Merkez Bankası'nın politika faizindeki düşüşü yansıtarak faiz oranlarını yeniden düzenledi. Bu değişim, tasarruf sahipleri için aylık getiri hesaplamalarını yeniden gündeme taşıdı.
100 Bin Lira Aylık Ne Kadar Faiz Getirecek?
Örnek olarak 100 bin liralık bir mevduat hesabının aylık faiz getirisi, bankalara ve uygulanan faiz oranına göre farklılık gösterirken, en yüksek mevduat faizini sunan banka, yatırımcılara daha avantajlı bir getiri sağlıyor. Düşük faiz uygulayan bankalarda ise getiri daha sınırlı oluyor.
100 Bin Liranın Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar? İşte Bazı Bankaların Faiz Güncellemesi
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 3 bin 146 lira
Vade Sonu: 103 bin 146 lira
İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 2 bin 604 lira
Vade Sonu: 102 bin 604 lira
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 3 bin 307 lira
Vade Sonu: 103 bin 307 lira
DenizBank
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 3 bin 255 lira
Vade Sonu: 103 bin 255 lira
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 3 bin 182 lira
Vade Sonu: 103 bin 182 lira
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 3 bin 307 lira
Vade Sonu: 103 bin 307 lira
QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 2 bin 767 lira
Vade Sonu: 102 bin 767 lira