Banka, kampanya kapsamında konut kredisi faiz oranlarını düşürdü ve müşterilerine daha uygun maliyetlerle kredi imkânı sundu.

Kredi kampanyasından önce yüzde 3,19 seviyelerinde olan faiz oranı, yeni düzenleme ile birlikte yüzde 2,79’a kadar indirildi.

Bu indirimle birlikte 120 ay vadeli 500 bin TL tutarındaki bir konut kredisinin aylık taksiti 14 bin 483 TL’ye geriledi.

Faiz indirimi sayesinde vatandaşların aylık ödeme yükü yaklaşık 3 bin 688 TL daha azaldı.

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, konut kredisi faiz oranlarının vadeye göre değişiklik gösterdiği ifade edildi.

Buna göre, 1 ila 60 ay vadeli konut kredilerinde faiz oranı yüzde 2,99; 61 ila 119 ay vadeli kredilerde yüzde 2,89; 120 ay vadeli kredilerde ise yüzde 2,79 olarak uygulanacak.

Yeni faiz oranlarıyla birlikte kredi geri ödeme tutarları da güncellendi.

120 ay vade ile kredi kullanmak isteyenler için geri ödeme tabloları şu şekilde hesaplandı:

500 bin TL kredi için aylık ödeme tutarı 14.483,03 TL olurken toplam geri ödeme tutarı 1 milyon 737 bin 963 TL olarak belirlendi.

1 milyon TL kredi için aylık taksit 28.966,07 TL, toplam geri ödeme ise 3 milyon 475 bin 932 TL olarak hesaplandı.

1,5 milyon TL kredi çeken bir vatandaş aylık 43.449,10 TL ödeyecek ve toplamda 5 milyon 213 bin 892 TL geri ödeme yapacak.

2 milyon TL kredi için aylık ödeme 57.932,14 TL olurken, toplam geri ödeme 6 milyon 951 bin 856 TL olacak.

2,5 milyon TL kredi için aylık taksit 72.415,17 TL, toplam geri ödeme ise 8 milyon 689 bin 820 TL olarak hesaplandı.

3 milyon TL kredi çeken bir vatandaşın aylık taksiti 86.898,21 TL olacak ve toplam geri ödemesi 10 milyon 427 bin 785 TL’ye ulaşacak.

4 milyon TL’lik kredi için aylık ödeme 115.864,28 TL, toplam geri ödeme ise 13 milyon 903 bin 712 TL olarak belirlendi.

5 milyon TL kredi kullanan bir kişi, aylık 144.830,35 TL taksit ödeyecek ve toplamda 17 milyon 379 bin 642 TL geri ödeme yapacak.

Konut kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların bazı belgeleri bankaya teslim etmesi gerekiyor.

Bu belgeler arasında başvuru formu, nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi fotokopisi, gelir belgesi, serbest meslek mensupları için meslek kuruluşu üyelik belgesi fotokopisi, şirket ortakları için ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve satın alınacak konutun tapu fotokopisi yer alıyor.

Ayrıca, banka gerektiğinde ek belgeler de talep edebilecek.

Kampanya kapsamında konut kredisi başvuruları, Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.

Ziraat Bankası’nın bu yeni kredi kampanyası, özellikle yüksek faiz oranları nedeniyle konut sahibi olamayan vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.