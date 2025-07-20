Yüksek enflasyon şartlarında maaşlar erirken Türkiye İş Bankası, 2025 senesinin ikinci bölümünde çalışanlarına yüzde 21 oranında ara zam olacağı bildirildi. Zam fikri, banka ile çalışanları temsilen BASİSEN Sendikası ile birlikte imzalanan Toplu İş Sözleşmesi olarak ele alındı.

Banka, yılın ilk zamanlarında da çalışanların maaşlarını yüzde 20 oranında artış sağlandı. Yeni zamlı maaşlar, 1 Temmuz 2025 itibarıyla gerçekleşti. Bu şekilde İş Bankası, 2025 senesinde toplam olarak yüzde 45 oranında ücret yükselişi gerçekleşti.

İki Farklı Bankadan’da Zam Duyurulmuştu

Bankacılık alanında çalışanlar ücretlerini iyileştirmek için uyguluyacağı adımlar İş Bankası ile sabit değil. Garanti BBVA, Temmuz ayının başında çalışanlarına yüzde 12,5 ila 15 arasında maaş zammı yapacağını duyurmuştu. Sonradan QNB Türkiye, ortalama yüzde 12,5 oranında zam fikriyle personeline enflasyona karşı yardımcı olacağını duyurdu.

Sırayla gelen bu fikirlerle birlikte, bankacılık alanında hizmet veren maaşlarının tekrardan düzenlenmesi yönünde kararlı eğilim gerçekleştiği görülüyor.