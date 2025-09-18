Ziraat Bankası, emeklilerin gündelik harcamalarına destek olacak yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. Emekli maaşını bankadan alan Bankkart sahipleri, Eylül ayı boyunca yapacakları market alışverişlerinde toplam 1.500 TL’ye varan Bankkart Lira kazanabilecek.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, katılım işlemlerini birkaç adımda kolayca gerçekleştirebiliyor:

Bankkart Mobil uygulaması üzerinden, bankkart.com.tr adresinden, ya da M1500 yazıp 4757’ye SMS göndererek başvuru yapılabiliyor.

E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil edilmezken, aynı gün aynı iş yerinden yapılan harcamalarda yalnızca ilk işlem dikkate alınacak.

Kampanya Koşulları

Kampanya, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bankkart’ın kredi kartı özelliğiyle market sektöründe faaliyet gösteren anlaşmalı işyerlerinden tek seferde 1.500 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, her işlem için 150 TL Bankkart Lira kazanacak.

Müşteriler, ay boyunca yapacakları harcamalarla toplamda 1.500 TL’ye kadar Bankkart Lira biriktirme imkanına sahip olacak.

Kazanılan Tutar Anında Kartlara Yatırılıyor

Kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kazandığı Bankkart Liralar, anında kartlarına yükleniyor. Böylece emekliler, sonraki alışverişlerinde bu bakiyeyi kullanabiliyor.