Kampanya kapsamında Vakıf Katılı Kredi Kartı kullanan ve bankaya üç adet otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler; ihtiyaç, araç ve konut finansmanından dosya masrafı olmaksızın faydalanabiliyor. Ayrıca, ihtiyaç finansmanında ilk 6 ay anapara ödemesiz dönemsel avantaj sağlanıyor.

Yatırım Ve Özel Hizmet Ayrıcalıkları

Kiralık kasalarda %50 indirim, hesaptan masrafsız fiziki altın çekimi, özel kur avantajları ve hisse senedi işlemlerinde on binde üç komisyon gibi ayrıcalıklar müşterileri bekliyor. Ayrıca Zeytin Katılma Hesabı’nda elde edilen getirinin yüzde 98’i müşterilerle paylaşılarak kazançlar artırılıyor.

Aile Olma Yolunda Destek

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplumun her kesimiyle değer üretmeye odaklanıyoruz. Yeni bir yuva kuran, hayatını birleştiren veya ailelerini büyüten müşterilerimizin özel dönemlerinde yanlarında olmak bizim için çok önemli” dedi.

Yorulmaz ayrıca, Zeytin Katılma Hesabı ile müşterilerin 5 Ağustos 2025 itibarıyla yüzde 42,24 brüt getiri elde ettiğini belirterek, kampanyanın yeni başlangıçlara katkı sunduğunu ifade etti.