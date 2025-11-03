Ziraat Bankası, kasım ayı boyunca geçerli olacak Bankkart Lira kampanyasını duyurdu.

1 Kasım itibarıyla başlayan fırsat, 30 Kasım tarihine kadar devam edecek ve bankkart kullanıcılarına toplam 3.000 TL değerinde bonus kazanma imkânı sunacak.

Kampanya Detayları ve Katılım Şartları

Bankanın resmi açıklamasına göre, 1-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. Kampanyaya katılan bireysel bankkart sahipleri, seçili e-ticaret üye işyerlerinden tek seferde 7.500 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL Bankkart Lira kazanabilecek. Böylece, bir müşteri kampanya süresince en fazla 3.000 TL bonus kazanabilecek.

Ziraat Bankası yetkilileri, kampanyanın müşteri bazlı olduğunu ve tüm Bankkart sahiplerinin fırsattan faydalanabileceğini belirtti. Banka ayrıca, kampanya kapsamında elde edilen Bankkart Lira’ların yalnızca belirlenen e-ticaret üye işyerlerinde geçerli olduğunu vurguladı.

Kasım Ayı Boyunca Sürecek Ek Fırsatlar

Ziraat Bankası, kasım ayı boyunca belirli tarihlerde geçerli olacak indirim ve Bankkart Lira fırsatlarını da duyurmaya devam edecek. Banka müşterileri ve yeni müşteriler, 2025 yılının son haftalarında yapılacak açıklamaları takip ederek ek fırsatlardan yararlanabilecekler.

Banka yetkilileri, kampanya ve diğer avantajlar hakkında tüm detayların Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebileceğini ifade etti.

Kampanya Süresi: 1-30 Kasım 2025

Maksimum Kazanç: 3.000 TL Bankkart Lira

Katılım: Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden

Alışveriş Şartı: Tek seferde 7.500 TL ve üzeri e-ticaret alışverişi

Ödeme Şekli: Bankkart Lira, seçili üye işyerlerinde kullanılabilir