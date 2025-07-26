Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan yeni kredi paketi kapsamında, hayvancılıkla uğraşan üreticilere 500 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi olanağı sunuluyor.

Hayvancılığa Sıfır Faizli Kredi Desteği

Ekonomik zorlukların ve artan girdi maliyetlerinin üretici üzerindeki baskısını hafifletmeyi amaçlayan bu kredi uygulaması, özellikle kırsal kalkınmayı ve tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamayı hedefliyor. Ziraat Bankası tarafından sağlanan finansman desteği, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin hem yatırım hem de işletme giderlerini karşılamalarında önemli bir kolaylık sunuyor.

Kredi Detayları:

Kredi Limiti: 500.000 TL’ye kadar

Vade Süresi: Azami 10 yıl

Faiz Oranı: %0 (tamamen faizsiz)

Kimler Yararlanabilecek?

Kapsamı oldukça geniş olan bu destek paketinden çeşitli üretim alanlarında faaliyet gösteren çiftçiler faydalanabilecek. Kredi desteğinden yararlanabilecek sektörler şunlardır:

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık: Süt, besi ve damızlık hayvan yetiştiriciliği

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği: Tavuk, hindi, kaz, bıldırcın ve devekuşu üretimi

Arıcılık: Bal, propolis ve diğer arı ürünlerinin üretimi

Bu alanlarda faaliyet gösteren üreticiler, hem mevcut işletmelerini büyütme hem de yeni yatırımlara yönelme imkanı elde edecek.

Başvuru Şartları Neler?

Krediden yararlanmak isteyen üreticilerin, Ziraat Bankası tarafından belirlenen bazı kriterleri karşılaması gerekiyor:

Aktif olarak hayvansal üretim faaliyetinde bulunmak

Yatırım veya üretim ihtiyacını belgelemek

Gerekli evrakları eksiksiz olarak bankaya sunmak

Kredi talepleri, Ziraat Bankası uzmanları tarafından üreticinin faaliyet alanı, geçmiş performansı ve projenin sürdürülebilirliği temelinde değerlendirilecek.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Faizsiz kredi desteği için başvurular yalnızca Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla kabul ediliyor. Başvuru yapmak isteyen üreticiler, kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek başvuru formlarını doldurup ilgili belgeleri teslim edebilecek. Banka yetkilileri, başvuru sahibi üreticinin durumuna göre özel bir değerlendirme süreci yürütecek.

Sektöre Nefes Aldıracak

Tarım ve hayvancılık sektörlerinde yaşanan mali baskıları hafifletmeyi amaçlayan bu destek modeli, aynı zamanda kırsal ekonomiye de ciddi bir katkı sunacak. Uzmanlar, faizsiz kredi imkanı sayesinde küçük ve orta ölçekli üreticilerin üretim kapasitelerini artırabileceğini ve sektörde istihdamın da olumlu yönde etkileneceğini belirtiyor.