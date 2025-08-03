Ziraat Bankası, ağustos ayında mobilya ve dekorasyon sektöründe geçerli olacak bir çalışma başlattı. 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak bu kampanya kapsamında, bireysel Bankkart kredi kartı ile mobilya harcaması yapacaklar, alışveriş tutarına göre 10 bine kadar Bankkart lira desteği alabilecek.

Kampanya kapsamında, 100-149 bin TL arası yapılan harcamalarda 4 bin TL, 150-199 bin TL arası harcamalarda 6 bin TL, 200 bin TL ve üzeri yapılan harcamalarda ise 10 bin TL Bankkart Lira desteği hesaplara aktarılacak.

Kampanyaya Katılma Şartları

Kampanyaya katılım konusunda harcamadan önce bankanın mobil uygulaması ya da bankkart.com.tr resmi internet sitesinden kampanyaya kaydolmak gerekiyor.

Kampanyadan yalnızca bireysel Bankkart kredi kartı müşterileri faydalanabilecek. Bu şartlarda, Bankkart Başak, Business ve Ücretsiz kartlar kampanyadan yararlanamıyor. Ziraat Bankası müşterileri bu kampanyadan maksimum 10 bin lira tutarında Bankkart Lira kazanabilecek ve Bankkart Lira’lar hızlı bir şekilde müşterilerin hesaplarına yatırılacak.

Online Alışverişler De Dahil Mi?

Kampanya kapsamında, fiziki mobilya mağazalarından gerçekleşen harcamalar geçerli. Ancak, e-ticaret sitelerinden gerçekleşen harcamalar kampanya kapsamında sayılmıyor. Bununla birlikte karta para yükleme, nakit çekim, ön provizyon işlemleri ile Bankkart Lira kullanımları da yine kampanyaya dahil olmuyor.

Bu süreçte yapılan harcamaların iade veya iptal edilmesi durumunda hediye edilen Bankkart Liralar hesaplardan geri iade alınacak. Kullanıcın banka hesabında yeterli miktarda Bankkart Lira olmaması halinde kalan tutar ise hesap özetine borç olarak yansıtılacak.