Son dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında adı geçen Yılmaz, memleketi Trabzon’da gözaltına alındı ve İstanbul’a getirildi.

Nusret Yılmaz ile ilgili gözaltı süreci, İBB’ye yönelik iddialar çerçevesinde yürütülen geniş çaplı soruşturmanın bir parçası olarak değerlendirilirken, Nusret Yılmaz’ın bu süreçteki rolü ve vereceği ifade merakla bekleniyor.

Daha önce aynı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı. Avukat Nusret Yılmaz’ın gözaltına alınması, hem siyasi hem de hukuki çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

Nusret Yılmaz Neden Gözaltında?

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz 'Rüşvete aracılık etme' suçundan, Trabzon’da gözaltına alındı. Yılmaz polis eşliğinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.

Nusret Yılmaz Kimdir?

Avukat Nusret Yılmaz, Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı bir hukukçudur. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun avukatlığını üstlenmesiyle dikkat çeken Yılmaz, aynı zamanda İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı olarak da bilinmektedir. Hukuk kariyerinde önemli davalarda yer alan Yılmaz, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gündeme gelmiştir. Memleketi Trabzon’da gözaltına alınan Yılmaz, soruşturma kapsamında İstanbul’a getirilmiştir.