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Nuri Bilge Ceylan, İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelmiş ve genç yaşta gösterdiği yetenekleriyle sinema dünyasına damga vurmuştur. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, 1976'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Kimya bölümüne adım atmış, daha sonra ise 1978'de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne geçmiştir.

Üniversite yıllarında doğaya duyduğu ilgi, fotoğrafçılık, dağcılık ve mağaracılık kulüplerine katılımıyla birleşti. Fotoğrafçılıktaki üstün yetenekleri, Milliyet Sanat dergisi tarafından "Türk Fotoğraf Sanatında Gençler" başlıklı bir sayıda yer alarak ödüllendirildi. 1989'da uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etmek adına Kodak tarafından düzenlenen bir yarışmada birinci oldu.

Ceylan, askerlik görevini yerine getirirken sinemaya olan ilgisini keşfetti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde aldığı sinema eğitimiyle 1993'te Mehmet Eryılmaz'ın "Seviyorum Ergo Sum" adlı kısa filminde oyuncu olarak yer alarak sinema yolculuğuna başladı. Kendi kısa filmi "Koza" ile Cannes Film Festivali'ne katılan Ceylan, Türk kısa filmi olarak yarışmaya seçilen ilk yapıtın sahibi oldu.

Uzun metrajlı filmleri arasında "Kasaba" (1997), "Mayıs Sıkıntısı" (1999), "Uzak" (2002), "İklimler" (2006), "Üç Maymun" (2008), "Bir Zamanlar Anadolu’da" (2011), "Kış Uykusu" (2014), ve "Ahlat Ağacı" (2018) yer alır. "Uzak", Cannes Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nü alarak Ceylan'ı uluslararası alanda tanınan bir yönetmen haline getirdi.

2014 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan "Kış Uykusu", Türk sinemasının bu prestijli ödülü kazanan ikinci filmi oldu. Ayrıca, 91. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü'ne aday gösterilen "Ahlat Ağacı" da büyük beğeni topladı.

Nuri Bilge Ceylan, sadece sinema alanında değil, aynı zamanda fotoğrafçılıkla da ilgilenmiş ve sanatsal bir kimlik kazanmıştır. "Çıplak ve Deniz" adlı fotoğraf dizisi ile Kodak'ın düzenlediği bir yarışmada birinci seçilerek uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

En son projesi olan "Kuru Otlar Üstüne" adlı film, 2023 Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yaparak izleyicileriyle buluştu. Merve Dizdar'ın En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandığı bu film, Ceylan'ın sanatsal çizgisini sürdürdüğü bir başka önemli yapıt olmuştur.