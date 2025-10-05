Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, şube müdürleriyle birlikte Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Aksoy ve şube müdürleri, gençlerle ders çalışmaları, gelecek hedefleri ve pansiyon yaşamı üzerine samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Öğrencilerin azmini, gayretini ve heyecanını yerinde gözlemlediklerini belirten Aksoy, bu enerjinin kendilerine de moral kaynağı olduğunu ifade etti. Aksoy, öğrencilerin eğitim yolculuklarında daha güçlü hissetmeleri ve motivasyonlarının artması için bu tür buluşmaların önemine değindi.

Birlik ve Destek Olunması Gerektiğine Değinildi!

Aksoy, “Her zaman ve her yerde sizlerleyiz, sevgili gençler” diyerek, gençlerin ülkenin geleceği için taşıdığı öneme dikkat çekti. Aksoy, eğitim camiası olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ve onların başarılarını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.