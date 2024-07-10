Nurettin Topçu’nun hayatı ve kim olduğu sosyal medyada araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Nurettin Topçu kimdir? İşte detaylar…

NURETTİN TOPÇU KİMDİR?

Nurettin Topçu’nun kökleri baba tarafından Erzurum’a dayanmaktadır. Ailesi, Erzurum’da "Topçuzâdeler" olarak bilinir. Dedesi Osman Efendi, Erzurum'un Ruslar tarafından işgali sırasında Türk ordusunda topçu olarak görev yapmış ve aile bu lakabı o dönemden miras almıştır. Babası Topçuzâde Ahmet Efendi ise ailenin tek evladıdır. Hayvan ticareti yapmak amacıyla İstanbul'a göç etmiştir.

Nurettin Topçu, altı yaşında Bezmiâlem Valide Sultan Mektebi'nin ana kısmına yazılmıştır. Burayı tamamladıktan sonra Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'ne geçmiştir ve buradan birincilikle mezun olmuştur. Babası Ahmet Efendi, bu dönemde Çemberlitaş'ta kasap dükkânı işletmeye başlamıştır. Topçu, o dönemlerde sakin ve biraz içe dönük bir kişiliğe sahiptir. Küçük bir sandıkta kitap ve gazete biriktirme merakı vardır. İmlâ öğretmeni Nafiz Bey, Nurettin Topçu'nun hayatı boyunca sürecek olan Mehmet Âkif sevgisini uyandırmıştır.