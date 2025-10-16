Herkes Kayserilii iş insanı Nurettin Açıkalın’ı konuşuyor. Kayserispor tarihinde kısa zamanda 500 milyona yakın bir ödeme yaparak Sarı-Kırmızılı kulübün tarihine geçen Nurettin Açıkalın, yaptığı fedakârlıklarla adından sürekli bahsettiriyor.

1 Milyon Euro Ödeme Yaptı

Kulübün başına geçer geçmez 1 milyon Euro para ödeyerek bazı oyuncuların gitmesini engelleyen, ardından da düzenli ödemeler yaparak Kayserispor’da huzuru sağlayan Açıkalın, Ali Çamlı’nın istifasının ardından büyük bir sorumluluk alarak elini taşın altına koydu.

Tarihi Primlerle Gündemde

Geçtiğimiz sezon yaptığı ödemelerin yanı sıra rekor primlerle de tarihe geçen Açıkalın, maç başına futbolcu başına 500’er bin TL para ödedi. Sezon başında da transfer tahtasının açılmasını yaptığı 4 milyon Euro ile tamamlayan Açıkalın, Türkiye’nin Gürcistan ile oynadığı maçta tribündeki yerini aldı.

Türkiye Maçını İzledi

Antalya kampında takımı yalnız bırakmayan Açıkalın, Kocaeli’nin yolunu tuttu. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaşan Açıkalın, video karesinde göründü. Erdoğan ile tokalaşan Açıkalın’ın tokalaşma anı ve gösterdiği saygı dikkatlerden kaçmadı. Açıkalın, o anı şu şekilde anlattı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın hayır duasını talep ettik. Allah ondan razı olsun.”

500 Milyon TL Yeni Rekor

A Milli Takım Gürcistan’ı 4-1 ile geçerken, Kayseri’de herkes rekortmen başkanı konuştu. Açıkalın da bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Açıkalın, Kayserispor’un en zor zamanında sahneye çıkarak, temliksiz olarak verdiği 500 Milyon TL ile kulübün borcunun azalmasında önemli rol üstlendi.

Serveti Ne Kadar?

Nurettin Açıkalın’ın toplam servetiyle ilgili net bir bilgi bulunmasa da, ailesinin taahhüt sektöründeki uzun geçmişi ve kendisinin iş dünyasındaki etkinliği, oldukça güçlü bir mali yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Başkan olarak göreve geldikten sonra Kayserispor’un mali sıkıntılarını çözmek adına yaptığı 400 bin Euro’luk kişisel katkı ve kendi şirket kaynaklarını kullanarak sunduğu mali destek, Açıkalın’ın ne kadar büyük bir finansal güce sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu adımlar, onun sadece maddi imkanlarını değil, aynı zamanda iş dünyasındaki bağlantılarını da Kayserispor için seferber ettiğini kanıtlamaktadır.

Nurettin Açıkalın Kimdir?

Nurettin Açıkalın, Kayseri’nin tanınmış iş insanlarından biridir. Ailesi, üç kuşaktır taahhüt sektöründe faaliyet gösteren köklü bir iş geçmişine sahiptir. Hem iş dünyasında hem de Kayserispor camiasında aktif bir isim olan Açıkalın, kulübün asbaşkanı olarak başladığı görevini başkanlık pozisyonuna taşıyarak şehrin futbol dünyasında daha da önemli bir yere gelmiştir.

Nurettin Açıkalın, Kayseri’de doğmuş ve burada ailesinin uzun yıllardır yürüttüğü işlerini devam ettirmiştir. Özellikle inşaat ve taahhüt sektöründe faaliyet gösteren Açıkalın ailesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok projeye imza atarak sektörde güvenilir bir konuma ulaşmıştır.

Kayserispor’un mali sorunlarını çözmek ve kulübü yeniden yapılandırmak için yoğun mesai harcayan Açıkalın, sadece mali katkılarıyla değil, liderlik becerileri ve iş dünyasındaki deneyimiyle de dikkat çekmektedir.